﻿المعارضة في إدلب تخسر لصالح «فتح الشام»… تخوف من انتشار الرايات السود في المحافظة… وتنظيم «الدولة» سيواجه «رقصة الموت» الأخيرة في الجبهة الغربية

لندن ـ «القدس العربي»: تؤشر تصريحات رئيس هيئة الأركان الامريكية المشتركة جوزيف دانفورد إلى أن خطة البنتاغون لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية التي ستعلن عنها الوزراة بداية الأسبوع المقبل أنها تتطلع إلى أبعد من ساحتي العراق وسوريا وستشمل النزاعات التي يمثل فيها الجهاديون تهديداً على الأمن الأمريكي.

وقال: «هذا لا يتعلق فقط بسوريا أو العراق ولكنه عن التهديد العابر للمنطقة»، مضيفاً «عندما سنذهب إلى الرئيس ونقدم له الخيارات فستكون في سياق التهديد العابر للمنطقة».

وقدر دانفورد أن تنظيم الدولة جذب إليه حوالي 45.000 مقاتل أجنبي من أكثر من 100 جنسية. وأكد المسؤول العسكري البارز أن نجاح الخطة يقتضي محو النسيج الإقليمي بين الجماعات والذي يشكل اليوم تهديداً عابراً للمنطقة. وشاركت الخارجية الأمريكية في إعداد المراجعة التي طلبها الرئيس دونالد ترامب بشأن مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والذي جعله من أهم أولويات إدارته. وقال دانفورد إن الخطة ستعالج المصادر المالية والإعلامية للتنظيم بالإضافة لأفكاره.

معركة حاسمة

وتأتي المراجعة في وقت يواجه فيه التنظيم معركة حاسمة على الجبهتين السورية والعراقية. فقد حقق الجيش العراقي المدعوم من القوات الأمريكية الخاصة وطيران التحالف الدولي تقدماً على الجبهة الغربية في الموصل وأحكم سيطرته على المطار، فيما تقدمت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم غالبية كردية وقوات عربية في محافظة دير الزور. ودخلت قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا بلدة الباب في شمالي سوريا.

ويعتقد قائد القوات الأمريكية البرية في العراق الجنرال ستيفن تاونسند أن التنظيم سيطرد من الموصل والرقة في خلال الأشهر الستة المقبلة. وتواجه الولايات المتحدة قرارات صعبة في سوريا تتعلق بتسليح قوات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة بحاجة لزيادة عدد قواتها في سوريا. ويواجه تنظيم الدولة خسارة محتومة له لقاعدته الكبرى في شمال العراق. وتقول صحيفة «الغارديان» إن الجيش العراقي بعد تعزيز وجوده في ناحية المطار يحضر لهجوم شامل على مواقع الجهاديين غربي المدينة. ولو خسر المعقل الأخير في شمال العراق فسينحصر وجوده في بعض الجيوب غربي العراق وفي الرقة السورية.

وتقول الصحيفة إن التنظيم الذي يواجه قوات أكبر من حجمه سيواصل على الأغلب حرب العصابات التي أتقنها. ففي شرقي الموصل أبطأت المفخخات والأنفاق والعربات الإنتحارية والقناصة تقدم القوات العراقية. ومن هنا ستكون العملية في الجزء الغربي من الموصل أصعب بسبب الشوارع الضيقة والأحياء الملتصقة. ولدى التنظيم عدد من الانتحاريين الذين يعرفون بـ»الإنغماسيين» . وقام انتحاري بريطاني اسمه «أبو زكريا البريطاني» أو جمال الحارث بتفجير نفسه يوم الإثنين بمنطقة تعرف باسم ابو سيف. وتقول جماعات إغاثة أن هناك ما يقرب من 750 ألف مدني لا يزالون في غرب الموصل.

معاناة

وتقول صحيفة «إندبندنت»إن الموصل تحاصرها قوات عدة من كل الجهات، بشكل أدى إلى نقص المواد الغذائية. ونقلت عن سكان في المدينة قولهم إن البعض لجأ لحرق متاع بيته لتوفير الدفء. ورغم توافر البطاطا التي تزرع محلياً إلا أن الكيلوغرام منها يصل إلى 10 دولارات أما السكر فوصل إلى 18 دولاراً و20 لتراً من الغاز المستخدم للطهي يصل سعرها إلى 80 دولاراً.

وهي أسعار لا يستطيع السكان الحصول عليها بعد معاناة عامين ونصف تحت حكم تنظيم الدولة. وحاولت العائلات الخائفة والجائعة الهروب بالقوارب تحت جنح الليل. وتضيف أن كثافة سكانية عالية تمثل تحدياً للقوات العراقية وهي تحاول طرد الجهاديين من المناطق المدنية.

تحديات أمام القوات العراقية

وتعلق مجلة «إيكونومست» على التحديات التي ستواجه القوات العراقية، ففي تقرير لها قالت فيه إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بتحرير الموصل بنهاية عام 2016. وردد القادة الامريكيون كلامه وقالوا إن العملية ستكون سريعة «ومع بقاء الجزء الغربي بيد الجهاديين ولم يبدأ الجزء الأصعب من المعركة تبدو هذه التكهنات ساذجة». وتقول إنه في تعجل القوات العراقية لطرد تنظيم الدولة من آخر معقل مدني لهم في العراق تعرضت قدرات التنظيم للضعف ولم يعد بيده المبادرة أو ارتكاب مذابح إلا أن الجهاديين استخدموا القناصة والمفخخات والالغام البدائية ومئات من الإنتحاريين لتوريط القوات العراقية في مستنقع الحرب. فقد منحت الأنفاق التي حفرت بدقة مقاتليه الفرصة لتجنب القصف الجوي الأمريكي والمدفعي العراقي. وتركت المعركة على شرق الموصل أثرها الكبير على القوات العراقية خاصة فرقة النخبة «الفرقة الذهبية» والتي خسرت نصف عناصرها. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 2000 جندي عراقي قتلوا وهو ثلاثة أضعاف القتلى قبل شهر من بداية حملة الموصل.

وترفض الحكومة الكشف عن أعداد القتلى بين الجنود إلا أن الجيش قرر في كانون الأول (ديسمبر) وقف العمليات بانتظار وصول التعزيزات الجديدة. وتقول المجلة إن العملية الثانية لاستعادة غربي المدينة جاءت بعد شهر من إعلان سيطرة الحكومة على الجزء الشرقي منها وتتوقع أن تكون العملية أصعب بسبب جغرافية هذه الجزء وصعوبة تحرك القوات والعربات الثقيلة فيها. ومن هنا فسيضطر الجنود الخروج من عرباتهم المصفحة والترجل بشكل يجعلهم طعماً لقناصة تنظيم الدولة. وأشارت المجلة لمعاناة المدنيين الذين يعيشون الحصار وتحذيرات منظمات الأمم المتحدة من نقص الطعام والشراب والدواء. وبالمحصلة ترى أن الجهاديين يفقدون السيطرة على «الخلافة» وتعتقد وزارة الدفاع الأمريكية أن القادة الكبار في التنظيم بدأوا يفرون من الرقة، عاصمة ما يطلق عليها الدولة الإسلامية ويحاولون الهرب عبر الحدود مع تزايد الضربات الجوية على المدينة فيما تقوم قوات سوريا الديمقراطية بمحاصرتها. ويعمل المهربون على مساعدة المقاتلين من الصفوف الدنيا على الهرب من ساحة المعركة أو الانشقاق للجماعات الجهادية الأخرى.

ويعاني التنظيم من مشكلة مالية حيث تراجعت موارده من النفط والضريبة. وحسب تقرير لـ»كينغز كوليج» في لندن ففي عام 2014 كانت ماليته بحوالي 1.9 مليار دولار تراجعت عام 2016 إلى 870 مليون دولار. وتعتقد المجلة أن سقوط الرقة والموصل ستكون ضربة للجهاديين ورغم ذلك فلن يختفي تنظيم الدولة «فقد بدأ يتحول لاستخدام أساليب التمرد ويقوم بزرع قنابل في بغداد والموصل بشكل مستمر. صحيح أن الجهاديـين في هبـوط إلا أنـهم لم يخـرجوا بعـد».

قلة المتطوعين

وتقول صحيفة «التايمز» إن القوات الأمريكية الخاصة تشارك في العمليات العسكرية ضد ما يقدرعددهم بـ 2000 إلى 3000 مقاتل من تنظيم الدولة، مشيرة إلى أن الخسائر أثرت على معنوياتهم حسب شهادات سكان من داخل المدينة ويحاولون تجنيد الأولاد لدعم صفوفه التي يتقلص عددها. ونقل عن البريغادير الجنرال مات إيسلر من سلاح الجو الأمريكي قوله إن القوات الخاصة تشاهد زيادة في عدد العمليات الانتحارية والتي يتم فيها ربط الانتحاري بسيارته علامة على قلة المتطوعين. وقال إن الأطفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة أجبروا على قيادة سيارات محملة بالمتفجرات، وفي بعض الحالات كانت السيارة تحيد عن مسارها في محاولة لمنع تفجيرها كما قال.

وتعلق الصحيفة أن سقوطاً سريعاً للموصل يعني المسارعة في التحضير للخطوة المقبلة وهي زيادة عدد القوات الأمريكية في سوريا كما اقترح الجنرال فوتيل. وفي الوقت الذي يرى المراقبون أن خسارة تنظيم الدولة لا تعني نهاية خطره وتحوله للعمليات الخارجية فإن هزيمته تمثل رصيداً جيداً للجماعات الجهادية الأخرى.

السيطرة على إدلب

ففي صحيفة «واشنطن بوست» كتبت ليز سلاي وزكريا زكريا عن مخاطر سقوط آخر معقل للمعارضة شمال سوريا في يد المتطرفين وسط اقتتال داخلي بين المعارضة بشكل يهدد بخروج ما تبقى للمعتدلين من مناطق عن سيطرتهم. وجاء صعود المتطرفين في محافظة إدلب في وقت قررت فيه الولايات المتحدة تجميد الدعم العسكري للمقاتلين. ففي بداية الشهر الحالي أخبر ممثلون عن الولايات المتحدة والسعودية وتركيا قادة خمس جماعات مقاتلة أنهم لن يتلقوا ذخيرة أو أسلحة حتى يقوموا بتوحيد انفسهم في قوة متماسكة ضد الجهاديين، وهو هدف ظل بعيد المنال للجماعات المقاتلة خلال السنوات الستة الماضية. وتعلق الصحيفة أن تجميد الدعم لا علاقة له بتغير الإدارة في واشنطن، حيث تقوم بمراجعة للسياسة الامريكية تجاه سوريا.

ويقول دبلوماسيون وقادة عسكريون إن هذا لا يعتبر انقطاعاً تاماً للدعم عن المقاتلين والذين يتلقون رواتبهم. فسبب وقف الدعم العسكري عن الجماعات السورية المسلحة هو التأكد من عدم وقوع الأسلحة في يد المتطرفين ووضع الضغوط على المقاتلين كي يقوموا بتشكيل قوة فاعلة. وتعلق الصحيفة إن المتطرفين هم الذين عززوا صفوفهم وقاموا بمواجهة الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة، بشكل يجعل من الجماعات المرتبطة بالقاعدة والتي تعايشت بعض الجماعات المسلحة معها في موقع المسيطر على مناطق مهمة في محافظة إدلب، وهي المنطقة التي أمل المقاتلون مواصلة الحرب منها ضد نظام بشار الأسد. ولا تزال المعارضة تسيطر على مناطق في جنوب سوريا وبعض الجيوب القريبة من العاصمة دمشق وأجزاء من محافظة حلب التي يقاتلون فيها إلى جانب القوات التركية ضد تنظيم الإسلامية.

وتعلق الصحيفة ان خسارة إدلب ستحرف مسار الحرب وتطيل أمدها في وقت تحاول الأمم المتحدة تنظيم جولة جديدة من المحادثات في جنيف والتي بدأت يوم الخميس.

وتقول الصحيفة إن الحكومة السورية وحليفتها الروسية ستكونان قادرتين على تبرير الهجمات الجوية على المنطقة وربما في تحالف مع الولايات المتحدة التي تقوم هي الأخرى بغاراتها الجوية ضد القاعدة في إدلب. ونقلت الصحيفة عن آرون لوند الزميل في مؤسسة القرن قوله «بشكل رئيسي فقد تم التخلي عن إدلب للجهاديين. وقد يكون هذا نهاية للمعارضة كما يراها داعموها في الخارج» أي المعارضة المعتدلة. ويعتقد ان الحملة التي تقوم بها جماعات القاعدة جاءت بسبب الجهود الروسية التي تقوم من خلالها بمحادثات سلام مع الجماعات نفسها التي حاولت الولايات المتحدة وبدون نجاح حمايتها من الروس.

هيئة تحرير الشام

وقامت جبهة فتح الشام – جبهة النصرة سابقاً- باستغلال الوضع وشنت مداهمات وعمليات اختطاف وقتل للمعارضة المعتدلة والمجالس المحلية التي تلقى دعماً من الدول الغربية وفي أنحاء مختلفة من إدلب. وأنشأت جبهة فتح الشام تحالفاً اسمه «هيئة تحرير الشام» وانضمت إليه الجماعات الأكثر تطرفاً، في وقت حاولت الجماعات المعتدلة التحالف مع احرار الشام، غير المرتبطة بالقاعدة طلباً للحماية. ويقول المتحدث باسم فصيل «فاستقم كما أمرت» زكريا الملحفجي: «أكلتنا القاعدة»، وهو ما قاد إلى انضمام فصيله لتحالف مع أحرار الشام، مضيفاً: «هذا تحالف عسكري فقط للحماية من القاعدة»، مؤكداً أن لا تشارك مع المنظمة في مواقفها السياسية. ورغم محاولة عدد من الفصائل الابتعاد عن الجماعات المتطرفة إلا أنها تعترف بصعوبة وضعها بعد سيطرة المتطرفين على كل ملامح الحياة وعلى المساجد حيث يقومون بتجنيد الأطفال وينشرون أيديولوجية القاعدة في كل مكان كما يقول العقيد أحمد سعود، الذي انشق عن الجيش السوري ويقود وحدة في جيش إدلب الحر.

ويقول الملحفجي: «عندما تقطع المساعدات عن المقاتلين المعتدلين تتوسع القاعدة». وبدأت المخابرات المركزية الأمريكية برنامجا قبل 3 سنوات يقوم بدعم الجماعات التي تم التحقق منها وتوفير السلاح الخفيف والرواتب والذخيرة وكميات قليلة من الصواريخ المضادة للدبابات. وأشرفت على توزيع المساعدات غرف عمليات في تركيا والأردن. وتعلق الصحيفة أنه حتى لو أستؤنفت المساعدات فلا يعرف الكيفية التي ستواجه فيها الجماعات المعتدلة توسع القاعدة. وقام فصيل بحرق ذخيرته بدلاً من أن تقع في يد الجهاديين.

وكشف شريط فيديو بثه التحالف الجديد أنه قام بالحصول على بعض الأسلحة من المعتدلين مثل صواريخ مضادة للدبابات «تي أو دبليو». ويقول تشارلس ليستر من معهد الشرق الأوسط إن الجماعات المرتبطة بالقاعدة لا تسيطر على المعابر بين سوريا وتركيا ولكنها تسيطر على مداخل المدن والبلدات بشكل يجعلها في موقع للتحكم بالإمدادات المقبلة. ويعلق ليستر أن تحالف القاعدة يسيطر بشكل كامل على كل ما يمر عبر الحدود، مؤكداً على أهمية وجود وحدة بين الثوار قبل أن يقوم المجتمع الدولي باستئناف المساعدات.

وتعيش جماعات المعارضة المعتدلة خيارات صعبة، فهي إما أن تنضم للجماعات الراديكالية لحماية نفسها بشكل يجعلها عرضة للطيران الروسي والأمريكي أو تقوم بتوحيد صفوفها كي تكون قادرة على مواجهة جماعات أقوى عتاداً منهم. وهناك خيار ثالث ولكن من تركيا حيث تدعو المقاتلين إلى ترك إدلب والتوجه للمناطق الواقعة تحت سيطرة تحالفها «درع الفرات» والمشاركة في المواجهات مع تنظيم الدولة المنافس للقاعدة.

وتأمل تركيا أن تجمع قوة كبيرة للمشاركة في معركة السيطرة على الرقة وقطع الطريق امام القوات الكردية المدعومة من الأمريكيين. ويقول الكابتن محمد جنيد من «جيش النصر» إن المقاتلين لا يريدون التخلي عن إدلب للقتال في جبهة أخرى. ولو خرج المقاتلون لتسيد اللون الأسود كل إدلب وهو مبرر كاف للنظام والطيران الروسي لقصفها. وفي غياب الدعم الدولي تستمر المعارضة في حروبها الداخلية بشكل يقضي على منظور التحالف بينها ومنع تقدم الجهاديين في إدلب.