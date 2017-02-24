﻿المتحف الفلسطيني يبدأ شراكته مع معهد العالم العربي في باريس

رام الله ـ «القدس العربي» : أعلن المتحف الفلسطيني انطلاق شراكته مع معهد العالم العربي في باريس لإقامة معرض لجزء من مجموعة مشروع «متحف من أجل فلسطين» وذلك ابتداءً من اليوم السبت وحتّى 26 آذار 2017، لينتقل المعرض بعدها إلى المتحف الفلسطيني في بيرزيت عام 2018 أو 2019. ويضم المعرض قرابة 50 عملًا فنيًا تبرع بها فنانون فرنسيون مؤيدون للقضية الفلسطينية، تشمل لوحات وصورًا فوتوغرافية ومنحوتات، وتعكس التنوع الذي شهدته العقود الأخيرة من أساليب فنية معاصرة.

وانطلق مشروع «متحف من أجل فلسطين» في فرنسا قبل حوالي عامين بهدف إنشاء مجموعة فنية لتكون نواةً لمتحف وطني فلسطيني مستقبلي للفنون الحديثة والمعاصرة. ووقعت في هذا الشأن اتفاقية بين سفير فلسطين في اليونسكو إلياس صنبر، والمعهد العالم العربي ممثّلا برئيسه جاك لانغ.

وقد استوحيت مبادرة «متحف من أجل فلسطين» من مبادرة شبيهة انطلقت إبان النّضال ضد نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا.

وتأتي هذه المبادرة بقيادة الفنان الفرنسي الكبير إرنيست بينيون إرنست، عضو الجمعية الفرنسية للفنّ الحديث والمعاصر، التي تضم في عضويتها ممثلية دولة فلسطين في اليونسكو ومعهد العالم العربي وأعضاء آخرين، قدم فيها كلّ فنان عملًا واحدًا أو أكثر، تعبيرًا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. وأودعت الأعمال في رعاية معهد العالم العربي بانتظار عودتها إلى هدفها الطبيعي، فلسطين.

وتأتي هذه الشراكة ضمن رؤية المتحف الفلسطيني في تعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني عالميًا، وتوسيع شبكة شراكاته المحلية والدولية.