﻿الشمس تتحول إلى «حلقة» غدا في مناطق من افريقيا وأمريكا الجنوبية

باريس ـ أ ف ب: يشاهد سكان مناطق من امريكا الجنوبية ووسط افريقيا وجنوبها وبعض المبحرين في المحيط الأطلسي كسوفاً حلقياً للشمس غداً الاحد يجعلها تبدو وكأنها حلقة ملتهبة حول قرص أسود مظلم هو القمر.

ويقع كسوف الشمس حين يكون القمر بينها وبين الأرض، فيحجب ضوءها إما بشكل كامل أو جزئي.

وفي حالة الكسوف الحلقي، يكون القمر بعيداً عن الأرض فيبدو صغيراً، ولذا فإنه حين يصبح على خط مستقيم بين الأرض والشمس لا يكفي لحجبها كلها بل يحجب وسطها فقط فيما تبقى أطرافها ظاهرة.

وتؤدي هذه الظاهرة الى جعل الشمس تبدو للناظر إليها من الأرض وكأنها قرص قاتم، هو القمر في الحقيقة، تحيط به حلقة ملتهبة، هي أطراف الشمس التي لم يحجبها القمر.

وسيحظى بفرصة مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الموجودون في منطقة مستطيلة عرضها 100 كيلومتر، تمتد من تشيلي والأرجنتين الى أنغولا وزامبيا والكونغو.

وشرح تيري موسيلي الباحث في الجمعية الفلكية الايرلندية هذه الظاهرة قائلاً: «سيقترب القمر شيئا فشيئا من قرص الشمس الى ان يتوسطها تماما تاركا حلقة جميلة من الضوء متوازية هندسيا».

وشدد الباحث على ضرورة عدم النظر مباشرة الى هذه الظاهرة إلا باستخدام نظارات أو مناظير خاصة، تجنبا لإصابة العين بأضرار كبيرة.

وسيمتد اختراق القمر لقرص الشمس ساعتين، لكن اكتمال الكسوف الحلقي لن يستمر أكثر من دقيقة.

وأولى المناطق التي تمكن مشاهدة هذه الظاهرة فيها هي المحيط الهادئ عند الشروق، ومن ثم القارة الأمريكية بدءاً من مدينة كويهايكيو التشيلية، عند الساعة 12.21 ت غ.