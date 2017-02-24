﻿رائد فضاء يحتفل بعيد ميلاده في محطة الفضاء الدولية

باريس ـ أ ف ب: وصل الى محطة الفضاء الدولية طبق من الحلوى الفرنسية التقليدية صنعه حلواني فرنسي شهير لمواطنه رائد الفضاء توما باسكيه المقيم في المحطة في مدار الأرض، احتفالاً بعيد ميلاده التاسع والثلاثين.

ونقل الطبق الى المحطة التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف كيلومتر على متن المركبة الامريكية «دراغون» التي التحمت بالمحطة الخميس حاملة للرواد المقيمين هناك مؤناً ومعدات علمية تستخدم في التجارب الجارية في ظل إنعدام الجاذبية.

ومن ضمن الألفين و200 كيلوغرام من المؤن والمعدات طبق حلوى فرنسي تقليدي «ماكارون» صنعها الحلواني الفرنسي الشهير بيار ايرميه بعناية لكي لا تنفجر أثناء إقلاع الصاروخ من الأرض.

واستغرقت تجارب صنع هذه الحلوى سنة كاملة لتكون متوافقة مع المعايير الصارمة التي تفرضها وكالة الفضاء الامريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية، حسب بيار ايرميه.

ومحطة الفضاء الدولية هي ثمرة تعاون بين 16 دولة هي: الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا والبرازيل و11 دولة أوروبية منها فرنسا.

وتتناوب على الإقامة فيها فرق من رواد الفضاء بشكل مستمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2000، يقيم كل فريق فيها ما بين أربعة أشهر الى ستة في الإجمال.