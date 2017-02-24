﻿العثور على أحفورة لبطريق ضخم عاش قبل 61 مليون عام

باريس ـ أ ف ب: عُثر في نيوزيلندا على أحفورة لطير بطريق عملاق عاش قبل 61 مليون عام، ما يعني ان اسلاف هذه الطيور تعايشت مع الديناصورات في الماضي الغابر للأرض، على ما جاء في دراسة علمية نشرتها مجلة «نيتشر».

وقال معدو هذه الدراسة إن هاوياً عثر على المتحجرات في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، وهي «واحدة من اقدم متحجرات البطريق في العام». وتوصل الفريق الى ان هذا البطريق عاش قبل 61 مليون سنة، في العصر الباليوسيني. وليس قدم هذا الاكتشاف هو فقط ما يثير اهتمام العلماء، ولكن أيضاً الحجم الكبير للهيكل العظمي المتحجر. فقد سبق ان عُثر في المنطقة نفسها على أحفورات لطير بطريق عاش في الحقبة ذاتها، لكنها لم تكن بهذا الحجم.

وقال جيرالد ماير الباحث في متحف التاريخ الطبيعي في فرانكفورت والمشارك في هذه الدراسة «هذان الطيران اللذان عاشا في المنطقة نفسها مختلفان من حيث الشكل».

فالبطريق الثاني طوله متر و50 سنتيمتراً وقد اطلق عليه اسم «بطريق وايبارا العملاق» وهو أطول بثلاثين سنتيمتراً من البطريق الأول.

و حسب قواعد التطور، فإن وجود نموذجين مختلفين من نوع واحد يشير الى ان لهما جداً مشتركاً قبل خمسة ملايين الى عشرة ملايين سنة. وهذا يعني ان أسلاف طيور البطريق الأولى تعايشت مع الديناصورات التي انقرضت عن وجه الأرض قبل 65 مليون عام.