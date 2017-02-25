رئيس بيرو يقول لترامب إنه يفضل الجسور على الجدران

ليما – رويترز – قال أول زعيم من أمريكا اللاتينية يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة، إنه أبلغه بأنه يفضل الجسور على الجدران ويفضل حرية تنقل الأفراد عبر الحدود.

لكن رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي امتنع خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع عن التعليق على اقتراح ترامب بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات.

وقال كوتشينسكي وهو مصرفي سابق في وول ستريت في تسجيل مصور وزعه مكتبه “لا أريد الخوض في مسألة الجدار… نحن نهتم بحرية حركة الأفراد… أكدت على ذلك للرئيس ترامب ونفضل الجسور على الجدران.”

وفي السابق شبه كوتشينسكي جدار ترامب المقترح بسور برلين وفي إحدى المرات قال مازحاً، إنه سيقطع العلاقات مع الولايات المتحدة إذا انتخب ترامب.

وبعد ذلك هنأ كوتشينسكي ترامب على فوزه بالانتخابات ووصف حديثهما يوم الجمعة بأنه “ودي وبناء”.