وزير خارجية بريطانيا يزور مصر لبحث التعاون بين البلدين

القاهرة – د ب أ – وصل إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح السبت، بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق يومين هى الأولى منذ تعيينه ويستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويلتقي وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات إلى جانب بحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة وعلى رأسها الأزمات فى سوريا وليبيا والعراق وعملية السلام فضلاً عن مواجهة التنظيمات الإرهابية .