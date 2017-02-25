﻿وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تطلب أفكاراً للجدار الحدودي مع المكسيك

واشنطن- د ب أ – دعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المقاولين يوم الجمعة، إلى تقديم أفكار للجدار المقترح على الحدود الامريكية المكسيكية قبل دعوة رسمية لتقديم عطاءات الشهر المقبل.

وقالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على موقع “فيدبيزاوبس دوت اورج”، إنها ستعلن مع وزارة الأمن الداخلي عن استدراج عروض بحلول 6 آذار/ مارس المقبل “من أجل تصميم وبناء العديد من النماذج لهياكل جدار في المنطقة المجاورة لحدود الولايات المتحدة مع المكسيك”.

ويسعى الموقع لربط المقاولين المحتملين مع الحكومة الاتحادية.

وطلب من المشاركين المحتملين تقديم ورقة تصور للنموذج أو النماذج التي سيطرحونها بحلول 10 آذار/مارس. وبعد عملية مراجعة، سيتم تقديم خطط أكثر تحديداً في وقت لاحق.

وتتوقع الوكالة إعطاء المقاولين المحتملين الموافقة بحلول منتصف نيسان/أبريل المقبل .

وخلال حملته الانتخابية، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببناء جدار حدودي. وكان من أول الإجراءت التي قام بها بعد تولي منصبه هو التوقيع على أمر تنفيذي لـ “للبدء بشكل فوري في بناء جدار على الحدود الجنوبية.”

وتسبب تعهد ترامب بتولي المكسيك سداد تكاليف بناء الجدار الحدودي في توتر العلاقات بين واشنطن ومكسيكو سيتي.

كما ألغى الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو زيارة مقررة الى البيت الابيض الشهر الماضي بسبب قضية الجدار الحدودي.