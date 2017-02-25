رئيس وزراء ماليزيا: التعاون السعودي الماليزي فى محاربة الارهاب مبني على أساس الأمن الشمولي للاسلام

كوالالمبور - د ب أ – قال رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، إن التعاون الوثيق بين ماليزيا والسعودية في محاربة الارهاب مبني على الإيمان القوي في التسامح والاعتدال والأمن الشمولي للإسلام.

وتعليقا على زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لماليزيا الاحد، قال عبدالرزاق إن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الرسمية لماليزيا تعزز “العلاقة الأخوية الماليزية السعودية التي توثقت مبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادل”.

واضاف عبدالرزاق فى تصريحات نقلتها وكالة الانباء الماليزية /برناما/ السبت أن هذه العلاقة ستكون مثالاً للعالم الاسلامي والدول الأخرى فى العالم.

وأوضح:” نحن فخورون بهذه العلاقة لأن ماليزيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق في الحفاظ على الوئام وتوفير القيادة للأمة الاسلامية”.

وأعرب عبدالرزاق عن سعادته ازاء اختيار الملك سلمان لماليزيا لتكون أول دولة اسلامية فى هذه المنطقة يزورها ،والأولى في جنوب شرق آسيا خاصة منذ اعتلائه العرش في السعودية، بحسب برناما.

ومن المقرر ان يبدأ الملك سلمان زيارة رسمية الى ماليزيا الاحد لمدة أربعة أيام تلبية لدعوة من الملك الماليزي السلطان محمد الخامس.