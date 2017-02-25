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مقتل 5 أشخاص على أيدي ثلاثة انتحاريين شمال بغداد

Feb 25, 2017

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تكريت - د ب ا -أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية السبت، مقتل عائلة مكونة من خمسة أشخاص على أيدي ثلاثة انتحاريين، فجر أحدهم نفسه على عربة للشرطة العراقية، فأصاب اثنين من افرادها في منطقة المزرعة شرقي بيجي.

وقال المصدر إن ثلاثة انتحاريين اقتحموا صباح اليوم منزلاً في منطقة المزرعة فقتلوا الأب والأم و ثلاث بنات، ثم فجر أحدهم نفسه على عربة للشرطة العراقية، فأصاب اثنين من افرادها، بينما يجري البحث عن الانتحاريين الآخرين وتم إغلاق المنطقة ومنع التجوال فيها.

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