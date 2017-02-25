إجلاء نحو 1200 مدني من أحياء الموصل الغربية

العراق - الأناضول – أفاد مسؤول إغاثي عراقي، السبت، إن القوات الأمنية أجلت نحو 1200 مدني من مناطق القتال في الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال) خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مخيمات النزوح.

وقال عضو في جمعية الهلال الأحمر العراقية إياد رافد، إن “قوات الأمن من الشرطة الاتحادية (الداخلية) وقوات الرد السريع والفرقة التاسعة من الجيش، إضافة الى قوات مكافحة الإرهاب (تابعة للجيش) أجلت 1200 مدني من مناطق القتال، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم نقلهم إلى مخيمات الخازر، والمدرج، وحاج علي ضمن الجانب الشرقي للمدينة”.

وأوضح أن “أغلب النازحين فروا من حيي المأمون والطيران”.

وأعلنت القوات العراقية، أمس، رسمياً استعادتها مطار الموصل، ومعسكر الغزلاني (أكبر معسرات تنظيم داعش في الجانب الغربي).

وتتوقع الأمم المتحدة والحكومة العراقية نزوح قرابة 250 ألف مدني خلال معارك استعادة الجانب الغربي للموصل، والتي انطلقت في 19 فبراير/شباط الجاري، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

والجانب الغربي من الموصل أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة (40% من إجمالي مساحة الموصل)، لكن كثافته السكانية أكثر، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد قاطنيه بنحو 800 ألف نسمة.

وانطلقت حملة “قادمون يا نينوى” في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، قبل أن تعلن القوات العراقية، في 24 يناير/كانون ثانٍ الماضي، تحرير الجانب الشرقي من الموصل من “الدولة”.