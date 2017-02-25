تحرير قريتي “العزيزية” و”خرابة جحيش” غرب الموصل

العراق - الأناضول – حرّرت فصائل من الحشد الشعبي السبت، قريتين جديدتين، من قبضة تنظيم “الدولة الاسلاية” الإرهابي، في قضاء تلعفر (65 كلم غرب الموصل).

وقال الملازم أول في الجيش سمير داوود المحسن، إن “فصائل من الحشد الشعبي حررت قرية العزيزية شرق تلعفر، وهي ثالث قرية تحرر في هذا المحور، بعد قريتي تل الزلط وأم المصايد اللتين حررتا أمس″.

وأضاف “قوات الحشد تقدمت سريعا صباح اليوم تحت غطاء جوي من مروحيات هجومية تابعة لطيران الجيش العراقي”.

وأشار المحسن إلى أن “قوات أخرى من الحشد الشعبي تمكنت صباح اليوم من تحرير قرية خرابة جحيش غرب تلعفر، بعد معارك مع مسلحي داعش”.

وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، انطلقت المرحلة الثانية من عملية “قادمون يا نينوى” العسكرية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من الموصل، بعد أن أعلنت حكومة حيدر العبادي، في 24 يناير/كانون ثانٍ الماضي، استعادة الجانب الشرقي من المدينة.

والجانب الغربي من الموصل أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة (40 بالمئة من إجمالي مساحة الموصل)، لكن كثافته السكانية أكبر؛ حيث تقدر الأمم المتحدة عدد قاطنيه بنحو 800 ألف نسمة.