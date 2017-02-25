رداً على “باريس لم تعد باريس″…أولاند يحذر ترامب من ازدراء دول صديقة

باريس - د ب أ – حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، نظيره الأمريكي دونالد ترامب من الحط من شأن دول صديقة للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) عن أولاند قوله السبت في معرض الزراعة الدولي في باريس إنه ليس من المناسب أبدا ازدراء دولة صديقة.

وأضاف أولاند أنه لا يفعل هذا الشيء وانه يطالب الرئيس الأمريكي بألا يفعل هذا الشيء مع فرنسا.

وتأتي تصريحات أولاند رداً على تعليق لترامب قال فيه إن باريس لم تعد باريس.

وكان ترامب تناول في خطاب له الجمعة، الحديث عن دول في غرب أوروبا بسبب سياستها المتعلقة بالهجرة، وقال الرئيس الأمريكي إن صديقاً له كان يعتاد السفر إلى باريس كل صيف لكنه كف عن هذه العادة منذ بضع سنوات، وتابع ترامب أن هذا الصديق ذكر له أن السبب وراء هذا يرجع إلى أن ” باريس لم تعد باريس″.