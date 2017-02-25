حذاء محمد عساف يخطف الأضواء من “آراب آيدول” – صورة

لندن – القدس العربي

خطف الحذاء الذي ارتداه الفنان الفلسطيني محمد عساف الأضواء من برنامج “آراب آيدول” وأشعل جدلاً بين جمهور البرنامج بعد أن ظهر فيه مقدماً أغنية “سيوف العز″.

واعتبر كثيرون أن إطلالة الفنان العساف لم تكن مناسبة له ولا ملائمة، وأن الحذاء لم يكن مناسباً.

وكان عساف قد ارتدى في حلقة “آراب آيدول” مساء الجمعة 24-02-2017 بنطلونا من اللون البيج وجاكيتا أسود بتصميم (Military) مع انتعاله لحذاء رياضي، فانهالت عليه التعليقات من قبل جمهور البرنامج، حيث وجدها البعض غير ملائمة للحلقة قبل الأخيرة من “اراب ايدول”.

وأكد منتقدو إطلالة محمد عساف على إنه كان يجب أن يرتدي بذلة كاملة كلاسيكية، لتلائم الأجواء، إلا أن ما ارتداه كان مخيباً للآمال، خاصة حذائه الرياضي.