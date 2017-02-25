إيمان العاصي أجرت عملية تجميل.. ماذا تغير؟

القاهرة – القدس العربي

كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي أنها خضعت مؤخرا لعملية تجميل لتحسن من شكل أسنانها بعد أن نصحها عدد من الأصدقاء بذلك.

وقالت العاصي: “من قريب عملت أسناني، كعملية تجميل، من أسبوعين أو تلاتة كده، أنا مع عمليات التجميل ومش بحب الميكب أب، بحس شكلي أهدى بس هيجيلي وقت أحس أني محتاجه أعمل عملية وهعملها وقتها.. معنديش مشكلة ومش ضد الفكرة، وضد أن الناس تدخل في حياة حد”.

يُذكر أن الفنانة المصرية إيمان العاصي انفصلت مؤخرا عن خطيبها الممثل طارق صبري بعد أن أعلنا خطوبتهما منذ أسابيع وتلقت إيمان التهاني من قبل زملائها بالوسط، وظهرت مع طارق في أكثر من مناسبة، وأثارت الفنانة دهشة محبيها عندما صرحت منذ أيام وقالت إن خطوبتها كانت مجرد شائعة.