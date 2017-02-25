نانسي عجرم تدخل في موجة ضحك.. وهذا هو السبب

لندن – القدس العربي

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في مقطع فيديو وهي تدخل في نوبة ضحك متواصل، وذلك بسبب تلعثم الفنان حسن الشافعي في الكلام خلال حديثه معها.

ونشر الشافعي نفسه مقطع الفيديو عبر حسابه على “أنستغرام”، حيث كانت عجرم تضحك بسبب تلعثمه عندما سألها عن شعورها بقرب انتهاء البرنامج.

وتلعثم الشافعي في الكلام قبل أن يوضح سؤاله لنانسي عجرم لترد عليه قائلة: “ايه؟” ثم دخلت في موجة ضحك لأنها لم تفهم الكلام، وجاء سبب تلعثم حسن الشافعي نتيجة الصوت العالي الذي كان في الاستوديو أثناء تصويره للفيديو.

وأعاد حسن الشافعي السؤال مجدداً على نانسي عجرم ليتضح إنه يرغب في سؤالها عن شعورها وأن اراب ايدول قارب على الانتهاء، لتجيبه الأخيرة إنها سوف تشتاق له ولأحلام ووائل كفوري والجمهور الضخم الموجود في الاستوديو.