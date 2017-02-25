مهرجان دولي لـ”العرائس″ في القاهرة.. قريباً

القاهرة – الأناضول:

ينطلق المهرجان الدولي الأول لشبكة العرائس (الماريونيت)، في الأول من الشهر المقبل، بمشاركة 18 دولة، بمجمع الأديان، شرقي القاهرة.

وتبدأ مراسم الافتتاح بعرض لرقصة التنورة الصوفية، ويعرض فى خلفيته صور مشروع (مصر بعين السمكة) وهو معرض فوتوغرافي يصور تفاصيل مصرية متنوعة من كافة المدن والقرى، وفق بيان صادر عن إدارة المهرجان حصلت عليه الأناضول.

ووفق البيان “يتم تكريم رموز مسرح العرائس، ويقام على هامش الافتتاح عرض فرقة الأراجوز المصرى”.

ويشارك في المهرجان هذا العام 18 دولة هي: مصر، تركيا، سوريا، الجزائر، رومانيا، جورجيا، النرويج، روسيا، الهند، المكسيك، إيران، البرازيل، ألمانيا، أرمينيا، تايوان، أوكرانيا، الأرجنتين، وفيتنام.

وتقام على هامش المهرجان 7 ورش لفنون العرائس، خصصت 3 منها لذوى الاحتياجات الخاصة يقدمها الفنان الجزائري مداح سيد أحمد.

ويرأس المهرجان مخرج العرائس محمد فوزي، الذي أطلق فكرة البث المباشر للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حسب التوقيت المحلى لدولة كل فرقة مشاركة طيلة فترة انعقاد المهرجان من 1-30 مارس/آذار المقبل.

ويعد مهرجان العرائس هوالأول من نوعه في العالم، الذى يطلق دورته التجريبية الأولى في نسخة إلكترونية، وذلك عبر استخدام خاصية البث المباشر على فيسبوك.