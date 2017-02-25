ساوثهامبتون يستمد الثقة من التاريخ في مواجهة مانشستر يونايتد

لندن – د ب أ

رغم أن التاريخ لا يشكل معيارا حقيقيا للتوقعات في المباريات الحاسمة لبطولات الكأس ، لا يجد ساوثهامبتون بديلا عن اكتساب الثقة من سجلات التاريخ، في ظل الترشيحات التي تصب لصالح مانشستر يونايتد عندما يلتقي الفريقان غدا الأحد في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم.

ورغم أن مانشستر يونايتد هو المرشح الأوفر حظا للفوز غدا ، يبدو أن مهمته لن تكون سهلة أمام ساوثهامبتون، الذي لم تهتز شباكه بأي هدف طوال مشواره نحو المباراة النهائية، وهي الأولى له منذ وصوله لنهائي كاس الاتحاد الإنجليزي عام 2003 عندما خسر أمام أرسنال.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد ، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 1975 / 1976، وفاز ساوثهامبتون حينذاك 1 / صفر ليتوج باللقب.

وقال فريزر فورستر حارس مرمى ساوثهامبتون، في تصريحات لموقع النادي “بالنظر إلى مشوارنا نحو النهائي ، نجد أننا تغلبنا على أرسنال وليفربول ، لقد فزنا أمام أسماء كبيرة ولا مبرر لاعتقاد أننا لسنا قادرين على تكرار ذلك عندما نواجه مانشستر يونايتد”.

وأضاف: “نكن احتراما كبيرا لمانشستر يونايتد،فلديهم بالطبع مدير ا فنيا من الطراز العالمي، وكذلك لاعبين في كل المراكز ، ولكن لا داعي للخوف. يفترض خوض المباراة وتقديم كل ما لدينا على أمل الفوز″.

واستعرض ساوثهامبتون بالفعل ثقته في المواجهات الكبيرة على حساب يونايتد ، حيث حقق انتصارين خلال آخر ثلاث مباريات خاضها على ملعب “أولد ترافورد” ، معقل مانشستر يونايتد.

وقال فورستر قبل مباراة الغد المقررة على ملعب “ويمبلي” ، إن خوض نهائي جديد في الكأس يعد إنجازا هائلا لفريقه.

وقال فورستر ، الذي توج مع سلتيك بلقبين في بطولة كأس اسكتلندا لكنه يخوض النهائي الأول له في إنجلترا “هذا يعني كل العالم بالنسبة لي”.

وأضاف الحارس “أفكر منذ انضمامي للفريق في مدى طموح مالكه ورئيسه ، ومدى الرغبة في مواصلة التقدم إلى الأمام.. لقد قطع النادي مشوارا طويلا خلال فترة قصيرة ، والنجاح يعد مكافأة لكل لاعب شارك في هذا المشوار”.

أما مانشستر يونايتد ، فسيشكل فوزه في مباراة الغد مكافأة جيدة لمديره الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، في أول موسم له مع الفريق ، وستسلط الأضواء بشكل كبير على اختياراته للتشكيلة.

ورد نجم الهجوم المخضرم واين روني ، الذي فقد مشاركته المنتظمة مع الفريق هذا الموسم ، على شائعات رحيله للعب في الصين ، بإعلان نيته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد.

وبغض النظر عن قرارات مورينيو بشأن التشكيلة لمباراة الغد ، يمتلك مانشستر يونايتد خبرة كبيرة ترجح كفته في مثل المباراة المرتقبة ، وقد توج في الصيف الماضي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع ذلك ، أكد أنطونيو فالنسيا، مدافع مانشستر، أن الفريق يجب أن يتفادى أي تهاون في مباراة الغد ، حيث يتوقع أن تشكل تحديا شرسا.

وقال فالنسيا، في تصريحات لموقع نادي مانشستر “يجب أن نتناسى حقيقة أننا حققنا الفوز هناك ثلاث أو أربع أو خمس مرات.. يجب أن ننحي ذلك جانبا الآن. فنحن سنخوض مباراة نهائية أخرى ربما تحمل قصة مختلفة تماما. لن نتحمل ولو خطأ واحدا ، فهي مباراة نهائي وليس مسموحا بها افتقاد التركيز ولو لدقيقة واحدة”.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى الفوز بلقب الكأس، أملا في أن ينعش طموح الفريق من جديد في العودة لدائرة الصراع على الدوري الممتاز خلال المراحل الأخيرة.

وقال فالنسيا “إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لنا ، يتبق نحو 15 مرحلة في الدوري الإنجليزي، وأي شيء لا يزال واردا.. طالما أن فرصتنا قائمة من الناحية الحسابية ، يجب أن نواصل المحاولات ، على أمل انتزاع اللقب”.