ايقاف احد ابناء الملاكم محمد علي كلاي لدى عودته الى الولايات المتحدة

واشنطن - أ ف ب – أوقف احد ابناء الملاكم الاسطوري محمد علي كلاي واستجوب طوال ساعتين لدى عودته الى الولايات المتحدة قادماً من جامايكا مطلع شباط/فبراير، بسبب اسمه العربي، كما ذكرت وسائل اعلام اميركية.

وكان محمد علي جونيور (44 عاماً)، المولود في فيلادلفيا (بنسلفانيا)، والذي يحمل جواز سفر امريكياً، يسافر مع والدته خليلة كماشو-علي، الزوجة السابقة لنجم الملاكمة العالمي المتوفى في 2016، كما قال محاميه وصديقه كريس مانشيني لصحيفة “كوريير-جورنال” التي تصدر في لويسفيل.

وأضاف مانشيني أن الاثنين أوقفا في مطار فورت لودردايل الدولي شمال ميامي بولاية فلوريدا في السابع من شباط/فبراير بسبب اسميهما العربيين.

واخلي سبيل السيدة كماشو-علي بعدما عرضت للجمارك صورة لها الى جانب زوجها السابق. اما علي جونيور الذي لم يكن لديه صورة مع والده، فأوقف لحوالي ساعتين بحسب المحامي، وسئل مراراً “من اين أتيت باسمك” و”هل انت مسلم؟”.

واجاب انه مسلم على غرار والده، لكن عناصر الجمارك واصلوا الاستجواب.

وقال مانشيني للصحيفة “من الواضح في نظر عائلة علي ان كل ذلك متصل مباشرة بجهود (الرئيس دونالد) ترامب لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة”، في إشارة إلى مرسوم وقعه ترامب أواخر كانون الثاني/يناير، حظر مؤقتاً الهجرة والسفر من سبعة بلدان ذات غالبية مسلمة الى الولايات المتحدة، قبل أن يعلق القضاء تطبيقه.

واوضح مانشيني انه يحاول بالتنسيق مع عائلة علي معرفة عدد الاشخاص الآخرين الذين اوقفوا لاستجوابات مماثلة، وأنهم ينوون رفع شكوى على المستوى الفدرالي.

ولم يرد المسؤولون في المطار والجمارك على اسئلة الصحيفة المتعلقة بهذه القضية.

وتوفي محمد علي كلاي في الثالث من حزيران/يونيو عن 74 عاماً بعد صراع مع مرض باركنسون على مدى 32 عاماً. وكان ولد في لويسفيل (كنتاكي) حيث ووري الثرى في مأتم مهيب.

وبدل اسمه في 1964 لدى اعتناقه الاسلام، وتخلي عن اسمه الاصلي كاسيوس كلاي واختار اسم محمد علي.

وبعد ان اصبح بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل، صدم الرجل “الاعظم”، كما كان يصف نفسه، الولايات المتحدة في 1967 برفضه اداء الخدمة العسكرية والتوجه للقتال في حرب فيتنام.