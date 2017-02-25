إقبال بريطاني على العطور ومستحضرات التجميل التركية

أنقرة - الأناضول

سجلت الصادرات التركية إلى المملكة المتحدة من العطور زيادة قدرها 40 ضعفًا، فيما زادت الصادرات من مستحضرات التجميل 68 ضعفًا، في الفترة من 2012 إلى 2016.

وبحسب معطيات استقاها مراسل الأناضول، من مؤسسة الإحصاء التركية، فإن “الصادرات إلى المملكة المتحدة من العطور، سجلت زيادة قدرها 40 ضعفًا، في الفترة المذكورة حيث ارتفعت من 104 آلاف دولار إلى 4.3 مليون دولار”.

وتشير المعطيات أن الصادرات التركية إلى المملكة المتحدة من مستحضرات التجميل، سجلت زيادة قدرها 68 ضعفًا، لترتفع من 75 ألف دولار إلى 5.1 مليون دولار، في الفترة نفسها.