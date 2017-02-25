الرياضي اللبناني وسلا المغربي يبلغان نهائي بطولة دبي للسلة

دبي – د ب أ

تأهل فريقا الرياضي اللبناني وجمعية سلا المغربي الجمعة إلى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد فوز الأول على مواطنه الحكمة، والثاني على هومنتمن اللبناني في الدور قبل النهائي للمسابقة.

في المباراة الأولى قدم الرياضي مباراة كبيرة واستطاع أن يحقق الفوز الثاني على الحكمة في النسخة الحالية للبطولة بعدما سبق أن التقيا في الدور التمهيدي، وقبل الوصول لدبي للمشاركة في البطولة نجح الرياضي في التفوق على الحكمة في الدوري اللبناني، لينجح الرياضي في تحقيق 3 انتصارات على الحكمة خلال وقت قصير.

وكان أفضل مسجل في المباراة بفريق الرياضي هو علي حيدر الذي أحرز 26 نقطة، وكين براون 18 نقطة، وائل عرقجي 14 نقطة، واسماعيل أحمد 14 نقطة.

ومن جانب الحكمة، جاء تيريل ستوجلين في الصدارة برصيد 35 نقطة ومايك ايفيبيرا 11 نقطة.

شهد هذه المباراة جمهور كبير وصل إلى خمسة ألآف متفرج ملأوا مدرجات صالة النادي الأهلي بدبي.

وفي المباراة الأخرى، حقق فريق سلا مفاجأة كبيرة حيث كانت الترشيحات تصب في مصلحة هومنتمن، والذي سانده جمهور كبير ملأ صالة المباراة، ولكن الفريق المغربي تألق وتفوق على نفسه وهزم هومنتمن بنتيجة 87/96 .

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها سلا بالبطولة، حيث كانت المرة الأولى عام 2015، فيما تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها فريق مغربي لنهائي المسابقة.