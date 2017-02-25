كلاوديو رانييري: مات حُلُمي

لندن – رويترز

قال كلاوديو رانييري إن حلمه “مات” عندما أقيل من تدريب ليستر سيتي بعد أشهر قليلة من قيادته لاحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عكس كل التوقعات.

وأقيل المدرب الايطالي الخميس مع وجود ليستر فوق منطقة الهبوط بمركز واحد فقط.

وقال في بيان اليوم الجمعة “حلمي مات أمس. بعد البهجة التي شعرنا بها الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري الممتاز كل ما كنت أحلم به البقاء مع ليستر.. النادي الذي أحبه دائما. لكن هذا لن يحدث للأسف”.

وقوبلت إقالة رانييري بصدمة واسعة النطاق.

وأضاف المدرب البالغ عمره 65 عاما “المغامرة كانت رائعة وستبقى معي للأبد. أتوجه بالشكر من قلبي لكل شخص في النادي.. ولكل من كان جزءا مما حققناه لكن الجماهير لها الجانب الأكبر. منحتوني الحب من أول يوم وأنا أحبكم كذلك”.

وخالف ليستر كل التوقعات ليحرز لقب الدوري الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

ومضى رانييري قائلا “لا يمكن لأي شخص أن يمحو ما حققناه سويا وأتمنى أن تفكروا في ذلك وتبتسموا كل يوم مثلما سأفعل أنا. كان وقتا من الروعة والسعادة لن أنساه أبدا. كان من دواعي سروري وفخري أن أكون بطلا معكم جميعا”.