مصدر أمني: تفجير يستهدف خطاً لنقل النفط شمالي العراق

العراق - الأناضول - قال مصدر أمني عراقي، السبت، إن تفجيراً استهدف انبوباً لنقل النفط من حقول محافظة كركوك شمالي العراق الى ميناء جيهان التركي.

وقال النقيب في الشرطة حامد العبيدي في تصريح خاص، إن “عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم مستهدفة انبوب نقل النفط من أحد أبار حقل باي حسن شمال غربي محافظة كركوك الى خط النقل الرئيس المخصص لتصدير النفط الخام الى ميناء جيهان التركي”.

واوضح العبيدي ان “الانفجار تسبب بنشوب حريق كبير وتوقف ضخ النفط من آحد آبار حقل باي حسن، وتمكنت فرق الاطفاء من اخماد الحريق فيما تجري فرق الصيانة التابعة لشركة نفط الشمال اعمال اعادة أصلاح الخط الناقل لاستئناف الضخ”.

وتتعرض انابيب نقل النفط الخام من الآبار الى هجمات متواصلة بمحافظة كركوك شمال العراق، ويتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي اغلب تلك الهجمات.

ويسيطر “الدولة” على ناحية الحويجة جنوبي محافظة كركوك منذ صيف العام 2014 ومن المقرر ان تنفذ قوات الجيش العراقي عملية لتحريرها بعد الانتهاء من تحرير مناطق محافظة نينوى شمالي البلاد.