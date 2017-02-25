حماس تستنكر طريقة تعامل مصر مع الأنفاق

غزة - الأناضول – استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طريقة تعامل السلطات المصرية، مع الأنفاق الحدودية الواصلة بين قطاع غزة، ومنطقة شمال سيناء.

وقالت الحركة في بيان أصدرته، تعقيباً على مقتل ثلاثة عمال داخل نفق، فجر اليوم:” لا يوجد أي مبرر لاستمرار السلطات المصرية باستخدام مثل هذه الأساليب الخطيرة في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين”.

ووصفت الحركة، مصرع العمال الثلاثة بـ”الحادث الأليم”.

وأضافت إنهم “قضوا نحبهم إثر قتلهم بالغاز أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم”.

ودعت حماس مصر إلى “فتح معبر رفح بشكل دائم لإنهاء معاناة غزة”، كما وطالبت في ذات الوقت المجتمع الدولي “التدخل لإنهاء هذا الحصار الظالم”.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، اليوم انتشال 3 جثث لعمال فلسطينيين، كانوا قد فُقدوا أمس داخل أحد الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف إن طواقهما انتشلت ثلاثة عمال نتيجة اختناقهم بغازات داخل أحد الأنفاق.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات المصرية أو الجهات الأمنية في غزة حول الحادث.

ومنذ يوليو/ تموز 2013، شددت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة الأنفاق.