القوات العراقية تتقدم نحو مركز الموصل

نينوى - الأناضول – تقدمت القوات العراقية، اليوم السبت، في عملياتها العسكرية لتحرير الجانب الغربي للموصل، وباتت على مقربة من مبنى محافظة نينوى.

وقال العقيد أحمد الجبوري الضابط في قيادة عمليات نينوى إن “مسافة 2 كلم تقريباً تفصل القوات عن مركز الموصل، وتحديدا مبنى محافظة نينوى”.

وأضاف “قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع (تابعة لوزارة الداخلية) واصلت تقدمها ضمن معارك استعادة الجانب الغربي للمدينة وتمكنت من السيطرة على محطة تعبئة الغزلاني في حي الغزلاني جنوبي الموصل”.

من جانبه، ذكر المقدم ضرغام الحيدري الضابط في فرقة التدخل السريع، أن “قوات من الرد السريع والشرطة الاتحادية واصلت تقدمها اليوم في حي الجوسق، جنوبي الموصل”.

وفي سياق متصل، قال الجبوري، إن “عناصر داعش نادى عبر مكبرات الصوت في المساجد وأجبر الأهالي على إخلاء منازلهم في حي النفط ووادي حجر جنوبي الموصل، والتوجه الى مناطق أخرى تخضع لسيطرته، تزامناً مع اقتراب القوات العراقية نحو هذه الأحياء”.

وفي 19 فبراير/شباط الجاري، انطلقت المرحلة الثانية من عملية “قادمون يا نينوى” العسكرية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من الموصل، بعد أن أعلنت حكومة حيدر العبادي، في 24 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، استعادة الجانب الشرقي من المدينة.

والجانب الغربي من الموصل أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة (40 بالمئة من إجمالي مساحة الموصل)، لكن كثافته السكانية أكبر؛ حيث تقدر الأمم المتحدة عدد قاطنيه بنحو 800 ألف نسمة.