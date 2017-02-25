قيادي في الجهاد الإسلامي: “حل الدولتين” مشروع فاشل منذ البداية

غزة - الأناضول – قال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن مشروع حل الدولتين فاشل منذ البداية و”ميت”، وإن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو منتصف الشهر الحالي، جاء “لتأبين المشروع″.

وأضاف خلال ندوة نظمها “التجمع الإعلامي الفلسطيني”، (غير حكومي)، في قطاع غزة، السبت، إن “حل الدوليتين مشروع إسرائيلي، ومع ذلك فشلت إسرائيل في تطبيقه على أرض الواقع″.

واستدرك:” وضعت إسرائيل هذا المشروع فقط لترفعه شعاراً أمام الغرب، لكنها في الحقيقة تصادر أكبر مساحة من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية يومياً”.

وقال الهندي إن كافة الخيارات الإسرائيلية، في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “صعبة التطبيق، ومنها خيار حل الدولتين”.

وقال الرئيس الأمريكي، ترامب، عقب لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في واشطن، منتصف الشهر الجاري، إنه غير متمسك بحل الدولتين، ويقبل أي حل يتفق عليه الطرفين.

وشدّد الهندي على أن “إسرائيل عدو للجميع، ولا يمكن أن تكون صديقة لأحد؛ لأنها مشروع هيمنة على المنطقة”.

وتابع:” نحن ندرك الواقع العربي البائس، وفي ظله نريد أن تحافظ المقاومة الفلسطينية على دورها وهو الاشتباك مع هذا العدو الإسرائيلي”.

وعلى صعيد آخر، وصف الهندي، إن الضجة الإعلامية الكبيرة التي أحاطت بـ القيادي في حماس يحيى السنوار عقب فوزه بقيادة الحركة في قطاع غزة، مؤخراً بأنها “دعاية إسرائيلية، موجهة للغرب، بهدف حصر المقاومة بخانة الحرب على الإرهاب”.

واستدرك:” الهجمة الإعلامية الإسرائيلية، تهدف للقول بأن حماس جاءت بالعسكر الإرهابيين لسدة الحكم ليشنوا حرباً عليها”.

وتابع القيادي في الجهاد:” حماس مؤسسة وليست فرداً واحداً، والسنوار ليس غريباً عنها وهو جزء من هذه المؤسسة”.

وأعلنت حركة حماس مؤخراً، انتخاب يحيى السنوار، قائداً لها في قطاع غزة، وهو ما أثار ردود فعل كبيرة داخل إسرائيل.