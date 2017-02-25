ماليزيا ستفتش أحد صالات المطار بحثا عن كيماويات بعد مقتل كيم جونغ نام

كوالالمبور- رويترز- تعتزم ماليزيا تفتيش أحد صالات مطار كولالمبور الدولي بحثا عن كيماويات سامة بعد مقتل كيم جونغ نام هناك بغاز أعصاب.

وقالت الشرطة الماليزية في بيان السبت إن الفرق التي ستشارك في التفتيش تشمل فريق الأدلة الجنائية التابع للشرطة وإدارة الإطفاء ومجلس ترخيص الطاقة الذرية.

وأضافت الشرطة إن عملية التفتيش ستتم من الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش) في 26 فبراير شباط.

وقالت الشرطة الجمعة إن كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قتل في 13 فبراير شباط في المطار بغاز أعصاب في.إكس والذي تصنفه الأمم المتحدة كسلاح دمار شامل.