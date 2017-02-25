يعقوب شاهين ثاني فلسطيني يفوز بلقب أراب أيدول ـ صور

بيت لحم ـ “القدس العربي” ـ وكالات: شهدت ساحات مدينة بيت لحم احتفالات حاشدة بعد إعلان فوز الفلسطيني يعقوب شاهين بلقب برنامج المواهب الغنائية العربية الشهير “أراب أيدول” في موسمه الرابع، ليكون الفلسطيني الثاني الذي يفوز باللقب بعد مواطنه محمد عساف الذي تم تتويجه في الموسم الثاني للبرنامج .

وفي ختام رحلة شاقة من المنافسات، تغلب شاهين، بحصوله على أكبر نسبة من تصويت الجمهور، على مواطنه أمير دندن واليمني عمار محمد في نهائي البرنامج ذي الشعبية الكبيرة والذي تم بث حلقاته المباشرة من استديوهات شبكة “إم.بي.سي” التليفزيونية السعودية في بيروت.

وأقيمت الحفلة الختامية من حلقة آراب آيدول في استديوهات قناة إم.بي.سي في بيروت وأحيتها المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

ورغم أن الفوز جاء عبر احتساب أصوات الجماهير إلا أن لجنة الحكام وجدت نفسها في حيرة من أمرها أمام ثلاثة مرشحين وصلوا إلى الحلقة الأخيرة وهذا ما عبّر عنه أعضاء لجنة الحكام المؤلفة من الفنانين الإماراتية أحلام واللبناني وائل كفوري واللبنانية نانسي عجرم والمصري حسن الشافعي.

وقالت عجرم في الحلقة الأخيرة إن هذا الموسم حمل أجمل الأصوات على الإطلاق وأضافت “شعوري يمتزج بين الحنين والشوق واللهفة على النتيجة”. فيما عبر كفوري بجملة واحدة عن حلقة الختام قائلا “هيدا مثل آخر لقاء مع الحبيبة على أمل نرجع نلتقي”.

وقد تنافس على الفوز بلقب نجم نجوم العرب كل من يعقوب شاهين ومحمد دندن من فلسطين وعمار محمد من اليمن والذي كان يردد خلال الحلقات السابقة أن دخوله هذه المسابقة يهدف إلى رفع اسم بلده اليمن فنيا.

وقد شكّل الزي التقليدي اليمني مع الخنجر هوية عمار محمد التي أطل بها في البرنامج واستطاع بصوته القوي وشخصيته الهادئة إقناع اللجنة بجدارته إلى أن اجتاز المراحل كافة وصولا إلى الحلقة الختامية والمنافسة على اللقب.

أما أمير دندن فقد نال إعجاب اللجنة منذ وقوفه لأول مرة على المسرح إذ استغربت أحلام أن هذا الصوت لم يعرف النشاز ولم يخطئ ولو لمرة واحدة.

وكان يعقوب شاهين من أكثر الأصوات التي حظيت بتشجيع من الجمهور. ويفاخر شاهين بشهادة عضو لجنة التحكيم حسن الشافعي عندما قال له “صوتك محرّم لأنه من المسكرات وبأن الجمهور الذي يصفق لك ويتفاعل معك اليوم ما هو إلا جزء بسيط من الجمهور الذي ينتظرك في حفلاتك القادمة”.

وتشجيعا لمواطنيه الفلسطينيين التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لبيروت كلا من شاهين ودندن بالاضافة الى محمد وقال إنه يضع آماله على فوز أحدهما لأن النتيجة ستكون انتصارا لفلسطين، وأضاف عباس “أنا أتابعكم.. واليوم حبيت أشوفكم.. وهذه المباراة مش حتقدر إسرائيل تمنعني أشوفها”.

كما أقامت السفارة اليمنية في بيروت حفل استقبال للمرشحين الثلاثة في مسعى لتأكيد دعمها لمرشح اليمن ووصوله إلى الفوز باللقب.

وفي الحلقة ما قبل النهائية لفتت كلمة للفنان وائل كفوري إلى فلسطين وقال “عندما نذكر فلسطين نتذكر أطفال الحجارة.. وأطفال الحجارة كبروا. اليوم واحد اسمه يعقوب وواحد اسمه أمير.. ولن أنسى عمار الذي كانت له بصمة حيث شكلت الأغنية اليمنية ملح آراب آيدول”.

ولم تغب تأثيرات الأحداث التي يشهدها العالم العربي عن البرنامج حتى الحلقة الأخيرة التي أجرت الدموع في عيون المتابعين مرتين إحداهما بسبب الأزمة اليمنية، فعندما نقل البرنامج لقطات مباشرة لحماس المعجبين في بلدات المتسابقين، نقل حماس الأهل والجيران لدندن من بلدته مجد لكروم ولشاهين من بيت لحم، ولكنه لم يتمكن من نقل هذا الحماس لمحمد من اليمن ولجأ إلى نقل تشجيع جالية يمنية في جدة بالسعودية لمواطنهم. أما المرة الأخرى فكانت عند أداء المشاركين لأغنية “ملعونة الحروب” وما حركته من مشاعر .

وفضلا عن توقيع عقد مع مجموعة “بلاتينيوم ريكوردز″ للإنتاج الفني، يستمتع الفائز بلقاء نخبة من نجوم الفن في العالم العربي خلال رحلة “ستارز أون بورد” البحرية، وأيضا يحصل على رصيد رحلات عبر تطبيق “يا مسافر” بقيمة 50 ألف دولار .

واستضافت الحلقة الأخيرة المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب التي غنت مجموعة من أغنياتها، واشترك المتسابقون الثلاثة مع المتسابقين الذين لم يُوَفَّقُوا في التأهل للنهائيات في أوبريت غنائي أشعلوا به مسرح (أراب أيدول) بالعاصمة اللبنانية بيروت.

يعقوب شاهين من بيت لحم في فلسطين، وكانت معلمته في المدرسة هي أول من اكتشف موهبته في الغناء وأُعجبت بصوته القوي، وبدأت تشجعه على المشاركة في برنامج “أراب أيدول” لتطوير هذه الموهبة.

درس شاهين الموسيقى الشرقية وتعلّم العزف على آلة العود، مثاله الأعلى في الفن والموسيقى هو الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وتلقي المشتركون هذا الأسبوع دعما معنويا خلال لقائهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي أكد متابعته لحلقات البرنامج والمسابقة بالإضافة إلى السفير اليمني في بيروت.