﻿59 فيلما من 23 دولة في مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة

يبدأ مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة دورته العاشرة الأسبوع المقبل بمشاركة 59 فيلما من 23 دولة عربية وأجنبية جميعها من صنع النساء.

يفتتح المهرجان في الرابع من آذار/مارس بالفيلم الأرجنتيني «فرانسسكو سانكتيس وليلته الطويلة» إخراج أندريا تسلا. وسبق للفيلم المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي كما نال العديد من الجوائز في مهرجانات عالمية أخرى.

ويشمل المهرجان ستة أقسام يأتي في مقدمتها (البرنامج الدولي) ويضم 13 فيلما و(قافلة سينما المرأة العربية واللاتينية) ويضم ثمانية أفلام و(نظرة على أعمال مخرجة) الذي خصص هذا العام للاحتفاء بالمخرجة الفرنسية آنيس فاردا ويعرض 10 أفلام من أعمالها.

كما يقدم المهرجان بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسه في 2008 قسم (أفضل أفلام في العشر سنوات) وتعرض في هذا القسم مجموعة مختارة من أفضل الأفلام التي عرضت في الدورات السابقة للمهرجان مثل الفيلم السوري «أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها» والفيلم اللبناني «12 لبناني غاضب» والفيلم المصري «عن الشعور بالبرودة» والفيلم الفلسطيني «رحلة في الرحيل» والفيلم الإيراني «المهنة: صانعة أفلام وثائقية».

وقالت إدارة المهرجان في بيان امس السبت إن سويسرا ستحل ضيف شرف الدورة العاشرة للمهرجان. وستعرض أربعة أفلام سويسرية هي «أن أشبه أمي» و»كوبك» و»يوم أن سقطت الشمس» و»حياة أخرى» كما ستقوم المخرجة السويسرية دومينيك مارغوت بإلقاء محاضرة عن الفيلم التسجيلي الشخصي.

كذلك يقدم المهرجان قسم (دراسة حالة) عن شركة إنتاج الفيلم التسجيلي الدنماركي التي أسستها مخرجات ومنتجات وحققت نجاحاً باهراً حتى أصبحت من الشركات الرائدة في مجال صناعة الأفلام الوثائقية في الدنمارك.

ويعرض القسم ثلاثة أفلام وثائقية من إنتاج هذه الشركة ويعقد كذلك حلقة نقاش مع المخرجة ميكالا كروج وهي واحدة من مؤسسات الشركة. وكعادته في كل عام بدعوة معهد سينمائي للمشاركة دعا المهرجان لهذه الدورة معهد الفيلم والتلفزيون لأكاديمية الفنون في براغ (معهد سينما فامو) ويعرض القسم مجموعة من الأفلام القصيرة من إنتاج هذه المدرسة.

وتستمر عروض وأنشطة المهرجان حتى التاسع من آذار/مارس في مسرح الفلكي ومعهد غوته ومركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية. (رويترز)