﻿الجيش الإسرائيلي يستخدم قنابل الغاز لدى محاولة لبنانيين اجتياز الحدود

تل ابيب – د ب ا – أطلقت قوات الجيش من القيادة الشمالية الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين لبنانيين حاولوا عبور الحدود، أمس السبت، بالقرب من التجمع السكاني التعاوني «المنارة» شمال البلاد احتجاجا على تقارير عن وضع «معدات تجسس مزعومة في لبنان».

وذكرت صحيفة» يديعوت احرونوت» أن قوات الجيش تمكنت من دفع المحتجين إلى الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الصحيفة إن محتجين لبنانيين من قرية ميس الجبل استشاطوا غضبا جراء تقارير عن قيام الجيش الإسرائيلي بوضع معدات تجسس، فيما يبدو، في قريتهم.

وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع الحادث.

ويأتي الحادث على خلفية نزاع دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل بسبب رسالة بعث بها سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش. وتم ارسال الرسالة عقب تصريح الرئيس اللبناني ميشال عون في مقابلة قال فيه إنه يتعين تسليح حزب الله ليكون مكملا لقدرة الجيش اللبناني في التصدي لإسرائيل.

يذكر أن إسرائيل ترى أن حزب الله يشكل تهديدا لأمنها على ضوء تصريحات أمينه العام حسن نصرالله التي أشار فيها إلى قدرات الحزب الصاروخية في الوصول إلى كافة المدن الإسرائيلية.

وكان حزب الله وإسرائيل خاضا حربا مدمرة في عام 2006 استمرت 34 يوما اسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار مادية لدى الجانبين.