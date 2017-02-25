﻿الأمن الفلسطيني يفرق مسيرة لحزب التحرير جنوبي الضفة

الخليل (الضفة الغربية) / لبابة ذوقان: فرقت قوات الأمن الفلسطينية، أمس السبت، مسيرة لحزب التحرير في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وشارك المئات من أنصار حزب التحرير في مسيرة قرب دوار المنارة وسط الخليل احتجاجاً على اعتقال السلطة الفلسطينية لعدد منهم قبل أسابيع.

وجرت اشتباكات عنيفة بالأيدي بين الطرفين، في حين استخدمت قوات الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وحالات اختناق.

كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد (لم يتسن على الفور تحديده) من المشاركين بالمسيرة.

وحزب التحرير هو تكتل سياسي إسلامي يدعو إلى إعادة إنشاء دولة الخلافة وتوحيد المسلمين جميعاً تحت مظلتها.

وتأسس الحزب في القدس مطلع 1953، وله انتشار واسع في العالم، وأبرزها فلسطين ولبنان ودول شرق آسيا، وبعض الدول الغربية كالمملكة المتحدة وأستراليا. (الأناضول)