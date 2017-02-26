الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبها به في حادث دهس أسفر عن إصابة 21 شخصا في مدينة نيو اورليانز

واشنطن- د ب أ- أعلنت الشرطة الأمريكية مساء السبت انها ألقت القبض على سائق مشتبه به بعد أن دهست شاحنة صغيرة حشدا كان يتابع استعراضا موسيقيا في مدينة نيو اورليانز الامريكية مما أدى إلى اصابة 21 شخصا.

وقال قائد الشرطة مايكل هاريسون إنه تم إلقاء القبض على السائق الذي يشتبه في أنه “في حالة سكر شديدة”، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز بيكايون.

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية نيو اورليانز ميتش لاندريو قوله إنه لا يوجد دليل للاشتباه في أن الحادث إرهابي.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة آمبريا واشنطن، في تصريحات نشرتها صحيفة “تايمز بيكايون” المحلية إن “التقارير الاولية تشير حتى الآن إلى أن أكثر من عشرة أشخاص في حالة حرجة”.

واضافت ان “العدد مرشح للزيادة مع استمرار التحقيق”.

وتتراوح اعمار الضحايا الـ21 من ثلاثة إلى أربعة أعوام وحتى 40 عاما أو نحو ذلك، حسبما أفادت صحيفة “نيو اورليانز ادفوكيت”.

يذكر أن الحشد كان يتابع استعراضا موسيقيا في وسط مدينة نيو اورليانز، في إطار احتفالات “ماردي جرا” بالمدينة، بحسب صحيفة “تايمز بيكايون”.