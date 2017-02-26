ترامب يقرر مقاطعة العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض

واشنطن- رويترز- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت أنه لن يحضر العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض وهو حدث رفيع المستوى يجذب المشاهير والساسة والصحفيين.

وغرد ترامب على تويتر “لن أحضر عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض هذا العام. أرجوا أن تتمنوا للجميع العافية وأن تكون سهرة عظيمة”.

وكانت علاقة ترامب متوترة مع الصحافة أثناء حملته الانتخابية وأيضا منذ دخوله البيت الأبيض. ويصف ترامب الصحفيين بأنهم “عدو الشعب” وفي كثير من الأحيان ينتقد المؤسسات الإعلامية والمراسلين عندما لا تروق له التغطية الصحفية.

وقالت الرابطة إنها ستقيم عشاءها في 29 أبريل نيسان على الرغم من غياب ترامب. ويجتذب الحدث الذي يقام في واشنطن نجوم السينما والساسة ورجال الأعمال ليستمعوا لخطاب تشوبه روح الدعابة من الرئيس.

وقال جيف ماسون مراسل رويترز في البيت الأبيض الذي يترأس الرابطة هذا العام إن العشاء “كان وسيظل احتفالا بالتعديل الأول والدور المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام المستقلة في جمهورية سليمة”.

وكان رونالد ريغان هو آخر رئيس لم يشارك في حفل العشاء بعدما تعرض لمحاولة اغتيال في 1981.

واستبعد البيت الأبيض يوم الجمعة عددا من المنظمات الإعلامية الأمريكية الرئيسية من حضور إفادة صحفية عقدها المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الجمعة.

ولم يسمح لمراسلي (سي إن إن) ونيويورك تايمز وبوليتيكو ولوس أنجليس تايمز وبازفيد من حضور الإفادة في مكتب المتحدث شون سبايسر وهو قرار أثار احتجاجات قوية.