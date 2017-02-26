العاهل السعودي يغادر الرياض في جولة آسيوية تشمل سبع دول

الرياض- د ب أ- غادر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرياض، مساء السبت متوجها إلى ماليزيا في جولة آسيوية تشمل ست دول أخرى، لبحث العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجولة تضم إلى جانب ماليزيا كلا من إندونيسيا، وسلطنة بروناي، واليابان، والصين، وجمهورية المالديف، والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويرافق العاهل السعودي في جولته عدد من الأمراء والمسؤولين ووزراء بينهم وزير الشؤون الإسلامية ووزير الثقافة والإعلام، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ويلتقي الملك سلمان خلال جولته، حسب التقرير “قادة تلك الدول لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.