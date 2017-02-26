وزير الخارجية الإيراني: تركيا جارة ذاكرتها ضعيفة وتنكر الجميل

طهران- د ب أ- وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تركيا بأنها “جارة ذاكرتها ضعيفة وتنكر الجميل”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية الأحد عنه القول في مقابلة مع صحيفة إيران اليوم: “يبدو أن ذاكرة أصدقائنا ضعيفة، فهم يتّهمون الجمهورية الإسلامية بالطائفية وكأنهم تناسوا موقفنا في ليلة حدوث الانقلاب العسكري الأخير وكيف أننا بقينا نتابع الأوضاع حتى الصباح رغم أنها ليست حكومة شيعية. إن ذاكرتهم ضعيفة وينكرون الجميل الذي قدمه لهم من يؤازرهم ويتعامل معهم بمودة”.

واعتبر أن سياسة الجمهورية “في المنطقة ناجحة”، وأضاف: “الكل يعلم أن سياستنا الخارجية فاعلة ومصيرية في المنطقة، في حين أن الأطراف الذين فشلت سياساتهم في هذه المنطقة يثيرون ضوضاء على أمل توجيه السياسة التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وقال: “الجميع يعلم أن الأوضاع الراهنة في منطقتنا بغاية الخطورة، وسياساتهم هي السبب في ذلك”.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت الاثنين الماضي السفير التركي لدى طهران رضا هاكان تكين للاحتجاج على “التصريحات غير البناءة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو”.

وكان أردوغان قال خلال زيارة للبحرين إن “إيران تسعى لتقسيم العراق وسوريا وتتصرف من منطلقات قومية”، فيما قال أوغلو إن “الدور الإيراني في المنطقة، يزعزع الاستقرار، خاصة وأن طهران تسعى لنشر التشيّع في سورية والعراق”.