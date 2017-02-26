احتجاز زعيم للمعارضة في قرغيزستان قبل حملة انتخابات الرئاسة

بشكك- رويترز- قال جهاز أمن الدولة في قرغيزستان إنه اعتقل السياسي المعارض عمر بك تيكيباييف الأحد بتهمة الفساد والاحتيال في خطوة قد تقضي على مسعاه للمنافسة في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ويتزعم تيكيباييف (58 عاما) الكتلة البرلمانية لحزب الوطن وهو من بين أشد المنتقدين للرئيس ألمظ بك أتامباييف الذي تنتهي ولايته هذا العام.

وستجري الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى انتخابات رئاسية في 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال جهاز أمن الدولة في بيان إنه احتجز تيكيباييف في أحد المطارات لدى وصوله قادما من تركيا.

وفي بيان منفصل قال مكتب المدعي العام إنه يشتبه في أن تيكيباييف تلقى رشوة قيمتها مليون دولار من مستثمر روسي في 2010.

وأضاف المدعون أن تيكيباييف الذي كان حينها عضوا بارزا في حكومة مؤقتة وعد المستثمر بأنه سيكون قادرا على شراء شركة اتصالات محلية.

وقال عضو في البرلمان من حزب الوطن إن تيكيباييف نفى ارتكاب أي مخالفة.