هآرتس: ارتفاع اعداد المعتقلين المتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة في السجون الإسرائيلية

القدس المحتلة- الاناضول- قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، صباح الأحد، إن أعداد المعتقلين الفلسطينيين، داخل سجون الاحتلال الاسرائيلية، المتهمين بانتمائهم لجماعات “متطرفة”، كتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، قد ارتفع في الآونة الأخيرة.

وقالت هآرتس، إن أعداد المعتقلين بلغ خلال العام الأخير 83 معتقلا، مقارنة بـ12 معتقلا فقط خلال عام 2015.

وأوضحت هآرتس أن معظم المعتقلين، هم مواطنين من عرب الداخل في إسرائيل (يحملون الجنسية الإسرائيلية)، وبعضهم من سكان الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن اغلب الاعتقالات في صفوف المتهمين، تمت بسبب قيامهم بتنفيذ اتصالات عبر الانترنت مع نشطاء لتنظيم الدولة والاسلامية “داعش” في الخارج، أو لتخطيطهم لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

وذكرت، أن القوات الاسرائيلية تمكنت ايضا من اعتقال بعضهم قبل أن يغادروا البلاد، في طريقهم إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش.

وأضافت إن بعضهم اعتقلوا لدى عودتهم من ساحة المعارك.