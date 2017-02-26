وقفة احتجاجية لطلاب مدرسة فلسطينية أغلقتها إسرائيل في القدس

القدس المحتلة- د ب أ- نفذ طلاب مدرسة النخبة الابتدائية للبنين الفلسطينية في قرية صور باهر جنوب شرق القدس صباح الأحد، وقفة أمام مدرستهم، احتجاجا على قرار إغلاقها من قبل السلطات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) على موقعها الأحد أن طلاب المدرسة رفعوا لافتات احتجاجية ضد إغلاق مدرستهم، وطالبوا بإعادة فتحها أمامهم.

وكانت لجان أولياء أمور طلاب مدارس صور باهر اجتمعت أمس السبت، في ساحة مدرسة النخبة “المغلقة”، بهذا الخصوص، وقررت في نهايته اعتبار اليوم، يوما دراسيا عاديا للطلاب، ويتم مزاولة الحصص الدراسية في الشارع أمام المدرسة، بسبب إغلاقها.

وأكدت اللجان “أنها ستُصعّد من خطواتها الاحتجاجية على قرار إغلاق المدرسة، الذي اتخذته وزارة المعارف بحكومة الاحتلال”، بتهم وصفتها اللجان بأنها “مختلقة وغير حقيقية، وهدفها ضرب القطاع التعليمي في القدس المحتلة”.