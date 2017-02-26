مقتل اثنين من جيش طبرق في تفجير انتحاري ببنغازي

بنغازي – الأناضول – قتل اثنان وأصيب آخرون من الجيش الليبي المنبثق عن برلمان طبرق، الأحد، في تفجير انتحاري استهدف موكباً عسكرياً في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

وقال العقيد مليود الزوي الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة لجيش طبرق، إن “سيارة مفخخة يقودها انتحاري، انفجرت مستهدفة موكباً للقوات الخاصة كان يمر بالقرب من جزيرة الأنابيب بمنطقة الهواري بضواحي مدينة بنغازي”.

وأضاف الزوي أن “الموكب كان يرافق النقيب محمود الورفلي قائد محاور القتال بالقوات الخاصة، وآمر الكتيبة الأولى الذي أصيب في التفجير”.

ولم يتطرق الزوي إلى وجود قتلى من عدمه في التفجير.

غير أن محمد العزومي مسؤول المكتب الإعلامي بـ”الكتيبة 309 جوارح” التابعة للجيش، أعلن في تصريحات صحافية، أن الأحصائية الأولية للتفجير، هي قتيلان وخمسة جرحى.

و الأربعاء الماضي نجا العقيد صلاح هويدي مدير أمن مدينة بنغازي، من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة بالتزامن مع مرور موكبه في منطقة سيدي فرج شرقي المدينة.