نتنياهو ناقش في استراليا إمكانية ادخال قوات دولية إلى قطاع غزة

القدس المحتلة- الاناضول- قالت الاذاعة الاسرائيلية العامة (رسمية)، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ناقش خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الاسترالية، جولي بيشوب، إمكانية إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة.

وذكرت الاذاعة، صباح الأحد، أن نتنياهو أثار امكانية إدخال قوات دولية، الى غزة للحفاظ على “الأمن ومواجهة الإرهاب”، خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الاسترالية بيشوب.

وفي ذات الموضوع، قالت القناة الإسرائيلية الثانية، إن نتنياهو أعرب خلال الاجتماع مع بيشوب عن امتعاض بلاده، من قضية “القوات الأجنبية”، التي قال إنها “لم تكن تجربة جيدة”، لكنه أشار في ذات الوقت، إلى إمكانية تنفيذها في قطاع غزة.

وأوضحت القناة، معارضة نتنياهو لتطبيق فكرة نشر قوات أجنبية في الضفة الغربية.

كما أشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو أكد خلال لقاءه مع الوزيرة الاسترالية، على ضرورة استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية.

وفي سياق آخر، أشارت الاذاعة إلى أن نتنياهو بحث الملف الإيراني، مع المسؤولين الاستراليين، إضافة الى تعزيز العلاقات بين إسرائيل واستراليا في شتى المجالات.

وقالت الإذاعة، إن نتنياهو كشف لبيشوب، أن إيران نقلت إلى حزب الله العام المنصرم مبلغ مليار دولار.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال لقاءاته في سيدني بتغيير الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران.

وحث الحكومة الاسترالية على تشديد الإجراءات ضد النظام الإيراني.

واختتم نتنياهو، زيارته الاولى لاستراليا، مساء السبت بعد ان استمرت لبضعة أيام.