قائد القيادة المركزية الأمريكية: مصر إحدى أهم شركائنا في المنطقة

القاهرة - د ب أ – أكد الجنرال جوزيف إل فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن “مصر إحدى أهم شركائنا في المنطقة” ، بحسب ما جاء في بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة الاحد.

وأضاف فوتيل “رؤيتنا في القيادة المركزية الأمريكية هي المساعدة في تعزيز استقرار المنطقة وازدهارها من خلال الإدارة الرشيدة الفعالة، وتحسين الوضع الأمني، والتعاون الإقليمي”.

وتابع :”مهمتنا هي توجيه وتمكين التعاون العسكري مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.”

وقال بيان السفارة إن فوتيل وصل إلى القاهرة لعقد اجتماعات مع كبار القادة المصريين لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمن الإقليمي.

وأشار البيان إلى أن فوتيل يتطلع إلى لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وكبار المسؤولين لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية يمتد ليشمل 20 دولة وهو نطاق يشمل تقاطع ثلاث قارات وممرات بحرية تجارية ذات أهمية حيوية عالمية وممرات جوية وخطوط أنابيب، وطرق برية.

وحسب البيان ، كانت آخر زيارة قام بها فوتيل إلى مصر في آب/أغسطس الماضي .