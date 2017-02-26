شكري يتوجه لواشنطن وتقارير إعلامية تتحدث عن ترتيب زيارة للسيسي

القاهرة - الأناضول – غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، مطار القاهرة، متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة هي الثانية خلال 3 أشهر.

وقال مصدر ملاحي مسؤول بمطار القاهرة الدولي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن شكري غادر إلى واشنطن، في زيارة تستغرق 48 ساعة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، سيعقد شكري خلال الزيارة مباحثات مع عدد من المسؤولين بينهم نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

في هذه الأثناء، تحدثت تقارير إعلامية محلية، أن الزيارة تأتي في إطار الإعداد لأخرى مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة، وهو ما لم تؤكده السلطات الرسمية حتى الساعة 9.30 تغ من اليوم.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، وقبل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام شكري بزيارة لواشنطن.

وأجرى ترامب والسيسي اتصالاً هاتفياً، الشهر الماضي، أعرب خلاله الأول عن تطلعه لزيارة نظيره المصري إلى واشنطن.

وتعول القاهرة، على إدارة ترامب، مزيداً من الدعم الاقتصادي والدبلوماسي لمصر.

وليست هناك أرقام رسمية حول حجم المساعدات الأمريكية لمصر، غير أن تقريرا منشورا بصحيفة الأهرام الحكومية المصرية عام 2012، ذكر أنه منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل برعاية أمريكية عام 1979، تقدم واشنطن لمصر نحو 2.1 مليار دولار كمساعدات سنوية.