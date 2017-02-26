مسؤول إيراني: روحاني سيخوض الانتخابات الرئاسية

طهران - د ب أ – أكد مسؤول إيراني الأحد، أن الرئيس حسن روحاني سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

ونقلت وكالة “فارس″ الإيرانية عن مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون البرلمانية حسين علي أميري القول إن “روحاني قرر أخيراً خوض الانتخابات الرئاسية” المقررة في أيار/مايو المقبل.

وكان نائبا للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أعلن قبل أيام نيته الترشح في الانتخابات. ويعد حميد بقائى الذي شغل منصب نائب الرئيس أحمدي نجاد للشؤون التنفيذية، أحد المتشددين، كما أنه معروف بموالاته للرئيس السابق.

وكان أحمدي نجاد قد أعلن العام الماضي أنه لن يخوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بعد تصريح للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئي أبدى فيه اعتراضه على العودة المحتملة لأحمدي نجاد.

ويرى مراقبون أن بقائي وغيره من المرشحين في سباق الانتخابات لا يشكلون تهديداً كبيراً لروحاني. ولكن هذا الوضع يمكن أن يتغير في حالة رؤية أن مسار روحاني الذي يتسم بالاعتدال على مدار الأعوام الأربعة الماضية أصبح فاشلاً، خاصة في ضوء تزايد التوترات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.