المرصد: الجيش السوري يتقدم على حساب الدولة الإسلامية قرب حلب

بيروت – رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش السوري وحلفاءه حققوا تقدماً مباغتاً السبت والأحد في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب سوريا، مع انسحاب التنظيم المتشدد بعد هزيمته في مدينة الباب على يد مقاتلي معارضة تدعمهم تركيا يوم الخميس.

وبالتقدم صوب الشرق في منطقة تقع إلى الجنوب من الباب امتدت سيطرة الجيش السوري إلى 14 قرية واقترب لمسافة 25 كيلومتراً، من بحيرة الأسد الواقعة خلف سد الطبقة المقام على نهر الفرات.

وفقد التنظيم المتشدد الكثير من مناطق سيطرته في شمال غرب سوريا في الشهور القليلة الماضية أمام هجمات متتالية من ثلاث قوى منافسة مختلفة هي جماعات كردية سورية تدعمها الولايات المتحدة ومقاتلون مدعومون من تركيا والجيش السوري.

وبانتزاع السيطرة على منطقة جنوبي الباب من يد الدولة الإسلامية يمنع الجيش أي تحرك محتمل من تركيا وجماعات المعارضة التي تساندها للتمدد صوب الجنوب ويقترب من استعادة الهيمنة على إمدادات المياه لحلب.

وقال المرصد السوري الأحد إن القتال في المنطقة مستمر حيث حقق الجيش وحلفاؤه تقدماً.

وتمثل خسارة الدولة الإسلامية للباب بعد أسابيع من معارك طاحنة في الشوارع خروجاً فعلياً للتنظيم من شمال غرب سوريا الذي كان أحد معاقله الرئيسية ومن منطقة ذات أهمية نظراً لقربها من الحدود التركية.