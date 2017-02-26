مقتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر أمن بهجومين في بغداد

العراق – الأناضول – قال مصدر في الشرطة، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم عنصر أمن بوزارة الداخلية بهجومين نفذهما مجهولين جنوبي وغربي بغداد.

وقال النقيب نزهان الخضر، من شرطة العاصمة، إن “عنصراً أمنياً يعمل بوزارة الداخلية قتل ظهر بعد انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة اسفل سيارته بقضاء ابو غريب غربي بغداد ذي الغالبية السُنية”.

وأوضح ان “مدنيين اثنين قتلا واصيب 4 آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من سوق شعبية بمنطقة سويب جنوبي بغداد” مؤكداً ان “عدداً من المحال التجارية وسيارتين تضررت جراء الانفجار”.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تعرضت العاصمة بغداد لهجمات عنيفة، أعلن تنظيم “الدولة الاسلامية” مسؤوليته عن معظمها، استهدفت مدنيين وقوات الأمن مما تسبب بمقتل العشرات.