موسكو تدين الهجمات على فروع أمنية في حمص وتدعو إلى معاقبة من يقف وراءها

موسكو – د ب أ – أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الأحد، الهجمات التي استهدفت فروعاً أمنية في مدينة حمص السورية أمس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن بيان للوزارة، أن “موسكو تدين بشدة أعمال المتطرفين الوحشية في حمص. ولابد من التقييم المناسب لهذه الأعمال، ويجب معاقبة منظميها ومموليها”.

وأضاف البيان أنه “لا يمكن السماح للإرهابيين بإجهاض جهود المجتمع الدولي في أستانة وجنيف، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا عن طريق الحوار السوري واسع النطاق، والمفاوضات على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 “.

يذكر أن أكثر من 42 شخصاً قتلوا في تفجيرات انتحارية استهدفت مقرين أمنيين أمس، أحدهما فرع لأمن الدولة والآخر فرع للأمن العسكري، وسط مدينة حمص التي يسيطر عليها الجيش السوري.

وأعلنت “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقاً) مسؤوليتها عن الهجوم.