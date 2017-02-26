وزير الأوقاف الفلسطيني يحذر من هدم الأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية

رام الله – د ب أ – حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، من “المحاولات الحثيثة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل هدم المسجد الأقصى من خلال الحفريات اليومية التي تقوم بها في محيطه”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول، في بيان الأحد، إن “ما يجري من حفريات يدفع المنطقة إلى أتون حرب دينية يقوم الاحتلال بإضرامها بشكل يومي من خلال ممارساته”.

وأكد ادعيس أن هذه الممارسات اليومية ما هي إلا “تجاوز ورفض واضح للقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي كان آخرها قرار اليونسكو نهاية العام الماضي، الذي أكد أحقية المسلمين الحصري بالمسجد الأقصى وحائط البراق”.

وطالب الوزير المؤسسات الدولية بمتابعة القرارات الصادرة عنها، كما طالب العالمين العربي والإسلامي “بضرورة التحرك الفعلي والجاد لمنع الاحتلال الإسرائيلي من التعرض اليومي للمسجد الأقصى ولكافة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية”.

وكانت “وفا” أفادت بوقوع انهيارات أرضية في “حوش بيضون” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية في المنطقة.