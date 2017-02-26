القوات العراقية تستعيد أول أحياء الجانب الغربي للموصل

العراق - الأناضول - أعلن الجيش العراقي، الأحد، استعادة أول أحياء الجانب الغربي للموصل، بعد أسبوع من انطلاق عملية تحرير هذا الجانب من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية”.

جاء ذلك على لسان قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في خبر عاجل بثه تلفزيون العراقية.

وقال يار الله إن إن “قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب حررت حي المأمون ورفعت العلم العراقي فوق المباني”.

وأضاف أن “حي المأمون يعتبر أول حي في النصف الغربي من المدينة تسيطر عليه القوات العراقية بشكل كامل”.

والخميس الماضي، اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، حي المأمون الكائن جنوب غربي المدينة على طريق الموصل ـ بغداد، وتم السيطرة على أجزاء واسعة منه، قبل أن تحرره كاملاً اليوم.

وفي 19 فبراير/شباط الجاري، انطلقت المرحلة الثانية من عملية “قادمون يا نينوى” العسكرية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من الموصل، بعد أن أعلنت حكومة حيدر العبادي، في 24 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، استعادة الجانب الشرقي من المدينة.

والجانب الغربي من الموصل أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة (40 بالمئة من إجمالي مساحة الموصل)، لكن كثافته السكانية أكبر؛ حيث تقدر الأمم المتحدة عدد قاطنيه بنحو 800 ألف نسمة.