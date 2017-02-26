إيران تجري مناورات بحرية وسط تصاعد التوترات مع أمريكا

دبي- رويترز – قال قائد القوات البحرية الإيرانية، إن طهران بدأت تدريبات بحرية في الخليج والمحيط الهندي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بعدما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً رسمياً لطهران.

وتعهد ترامب منذ أن تولى السلطة الشهر الماضي باتخاذ موقف متشدد من إيران وحذرها بعد أن أجرت تجربة على صاروخ باليستي يوم 29 يناير كانون الثاني، من أنها تلعب بالنار وأن جميع الخيارات الأمريكية مطروحة على الطاولة.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الأميرال حبيب الله سياري قوله، إن المناورات البحرية الإيرانية السنوية ستجرى في مضيق هرمز وخليج عمان وباب المندب والأجزاء الشمالية من المحيط الهندي للتدريب على محاربة الإرهاب والقرصنة.

وتمر الملايين من براميل النفط يوميا متجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا عبر باب المندب ومضيق هرمز الواقعين على امتداد سواحل اليمن وإيران.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (ارنا)، إن سفنا وغواصات وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية ستشارك في التدريبات التي ستجرى على مساحة نحو مليوني كيلومتر مربع وسيستعرض أفراد مشاة البحرية مهاراتهم على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران.

والأسطول الخامس الأمريكي متمركز في المنطقة ويحمي الممرات الملاحية في الخليج والمياه المجاورة.

والشهر الماضي أطلقت مدمرة أمريكية طلقات تحذيرية على أربعة زوارق سريعة إيرانية قرب مضيق هرمز، بعد أن اقتربت الزوارق بسرعة عالية. والزوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي لا يشارك في المناورات الراهنة.

وقال ترامب في وقت سابق هذا الشهر إنه وجه تحذيراً رسمياً لإيران بعد إطلاقها صاروخاً باليستياً وفرض بعد ذلك عقوبات جديدة عليها.