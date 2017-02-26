مسؤول تركي: الانتهاء من إقامة نصف السياج الحدودي مع سوريا

أنقرة - د ب أ – أعلن مسؤول تركي، الانتهاء من أكثر من نصف أعمال إنشاء السياج الخرساني على الحدود التركية-السورية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن إيرغون توران رئيس إدارة التنمية للإسكان “توكي” القول إنه تم الانتهاء من نصف السياج الذي سيمتد بطول 511 كيلومتراً.

وأوضح أنه تم الانتهاء من بناء 290 كيلومتراً من السياج على حدود ولايات شانلي أورفا وغازي عنتاب وكيليس وهاتاي وماردين وشرناق.

وأضاف أن أعمال الإنشاءات للـ221 كيلومتراً المتبقية مستمرة وسيتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتشارك حدوداً مع سوريا بطول 900 كيلومتر، وشرعت ببناء السياج في ظل استمرار الاضطرابات على الجانب الآخر من الحدود.

ويجري إقامة السياج بالتعاون بين الإدارة ووزارتي الدفاع والمالية التركيتين.